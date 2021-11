„An Angel“, „I Can’t Help Myself“, „Who’ll Come With Me“: Die Hits der Kelly Family kommen wieder zurück auf die Bühne. Denn: Die Gruppe wird 2022 – nach mehr als zwei Jahren Pause – wieder Konzerte geben, kündigte der Veranstalter Semmel Concerts an. Im Herbst nächsten Jahres geht es für Kathy (58), Patricia (51), Jimmy (50), Joey (48), John (54) und Paul (57) Kelly auf große Weihnachtstournee. Ab dem 18. November 2022 sind Auftritte in insgesamt 27 Städten in Deutschland, in Österreich sowie in der Schweiz geplant, darunter am 3. Dezember 2022 in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.

„The Kelly Family – Die Mega Christmas-Show“ werde ein weiterer Höhepunkt in der Live-Historie der Band sein, die seit Jahrzehnten immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen zusammenkomme, heißt es in der Ankündigung. Neben weltbekannten Weihnachtssongs werde die Band ebenso viele ihrer größten Hits spielen. Auch Joeys Kinder sollen als bei einigen Shows mit auf der Bühne stehen. Angelo Kelly (39), der sich 2020 aus der Gruppe zurückgezogen hat, wird hingegen nicht bei der Tournee dabei sein, er plant Auftritte mit seiner eigenen Familie.

Zwei neue Weihnachtslieder und zwei Klassiker

Bevor die Tour im kommenden Jahr ansteht, will die Kelly Family bereits jetzt schon ihre Fans zum Weihnachtsfest beschenken. Für Ende November kündigt sie zwei neue Weihnachtslieder – „Christmas In Our Hearts“ und „It’s Christmas Day“ – an, die im nächsten Jahr Teil eines neuen Weihnachtsalbums der Band sein sollen. Die Weihnachts-EP „One More Happy Christmas“ mit vier Songs erscheint am 26. November, teilte Universal Music mit.

Der Titeltrack „One More Happy Christmas“ ist eine Neuauflage des Kelly-Klassikers von 1994. Als vierten Song enthält die EP das Lied „Mis Deseos/Feliz Navidad“. Das schon oft gecoverte „Feliz Navidad“ verfasste der puerto-ricanische Sänger und Gitarrist José Feliciano im Jahre 1970. Der kanadische Jazz- und Popmusiker Michael Bublé wiederum schrieb das Stück zusammen mit der mexikanischen Sängerin Thalía zu „Mis Deseos/Feliz Navidad" um und veröffentlichte es 2011 auf seinem Album „Christmas“.

Der Doppeldeckerbus wird wieder repariert

Museums-Ausstellung #Peacebell Patrick Kelly präsentiert Friedensglocken aus Kriegsmaterial in Oranienburg Oranienburg Neben diesen Aktivitäten planen die Kellys zusammen mit ihrem Bruder Angelo und der seit den 1980er-Jahren in den USA lebenden Schwester Caroline (59) eine emotionale Reise zu den wichtigsten Stationen ihrer Karriere in ganz Europa, die sie mit ihrem noch zu reparierenden Doppeldeckerbus (Baujahr 1962), ihrem wieder zu Wasser zu lassendem Schiff „Sean o'Kelley“ sowie ihrem Segelboot unternehmen werden. Die vierteilige Dokumentations-Reihe soll 2022 im Privatsender RTLzwei ausgestrahlt werden, bisher unveröffentlichtes Material enthalten und „einen intimen Einblick in das Kelly-Leben“ gewähren.

Die Mitglieder der Kelly Family stiegen in den 1990er-Jahren mit wallenden Gewändern, langen Haaren und eingängiger Pop- und Folkmusik zu Superstars auf. Die Hits und Alben der Großfamilie standen wochenlang in den Charts. Zuletzt tourte die Familie im Februar 2020 miteinander.

