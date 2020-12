Solidarität ist ja in diesen Tagen in aller Munde. Das Wort kommt aus dem Lateinischen – es drückt Unterstützung aus, sagt das Wörterbuch, den Einsatz für gemeinsame Werte. Es ist ein gutes Wort und eine gute Idee. Und zum Glück gibt es aktuell viel davon in der Gesellschaft. Dass die große...