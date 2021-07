Erinnerung an 1976: Wolf Biermann singt und spricht beim Festakt zur Übergabe des Archivs des Liedermachers und Dichters Wolf Biermann an die Staatsbibliothek zu Berlin. Die Staatsbibliothek hat das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher Biermanns erworben. Biermann gilt als eine der wichtigsten politischen Stimmen des Widerstands in der DDR. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa