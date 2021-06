Popstar-Legende Elton John hat auf Instagram die Termine seiner kommenden Tournee veröffentlicht. Es soll die letzte sein, ein rauschendes Fest zum Abschluss seiner Karriere. Coronabedingt musste die mehrjährige Abschiedstour bereits mehrmals verschoben werden. Jetzt stehen die Termine für die ausstehenden Konzerte fest.

In welcen Ländern wird Elton John auftreten? In welchen deutschen Städten sind Konzerte geplant? Wann finden sie statt? Wie viel kostet ein Ticket? Hier findet ihr alle wichtigen Informationen.

Elton John im Steckbrief: Vermögen, Partner, Kinder, Film

Name: Sir Elton Hercules John

Geburtsname: Reginald Kenneth Dwight

Alter: 74

Geburtstag: 25.03.1947

Sternzeichen: Widder

Größe: 172 cm

Geburtsort: Pinner, Harrow Urban District, Middlesex (heute London)

Wohnort: Old Windsor

Staatsangehörigkeit: Englisch

Verkaufte Tonträger: 300 Millionen

Vermögen: 550 Millionen US-Dollar

Filmpreise: zwei Oscars für die Filmsongs „ Can You Feel The Love Tonight “ (1994) und „ (I’m Gonna) Love Me Again “

“ (1994) und „ “ Beziehungsstatus: sei 2014 verheiratet mit David Furnish

Kinder: Elijah Joseph Daniel Furnish-John und Zachary Jackson Levon Furnish-John

Instagram: @eltonjohn

Elton John wurde mit seinen Songs weltberühmt

Die musikalischen Einflüsse des Popstars sind breit gefächert: Elton John ist bekannt für seine Balladen, seine Blues- und Boogie-Stücke mit Einflüssen aus dem Gospel oder auch für Titel mit Rock-’n’-Roll-Anleihen. Mit sieben Nummer 1 Alben ist er einer der bekanntesten Künstler der letzten Jahrzehnte.

Der Durchbruch gelang ihm mit der Single „Your Song“. Internationale Erfolge feierte Elton John mit den Songs „I’m Still Standing“ (1983), „Candle In The Wind“ (1973) und „Don’t Go Breaking My Heart“ (1976).

Abschiedstour von Elton John führt durch Nordamerika und Europa

Der britische Sänger und Songschreiber („Rocket Man“) wird seine Konzertreihe mit dem Titel „Elton John Farewell Yellow Brick Road“ am 27. Mai 2022 in Frankfurt wieder aufnehmen. Als einzigen weiteren Ort in Deutschland hat der Sänger Leipzig auserkoren, wo er zwei Tage später auftreten will.

Ursprünglich geplante Konzerte in Berlin oder Mannheim stehen nicht mehr auf der Liste. Das letzte Konzert auf seiner Europa- und Nordamerika-Tour wird Elton John in Los Angeles im November 2022 geben. Für 2023 sind noch Auftritte in Neuseeland und Australien geplant.

In einer Videobotschaft wandte sich Elton John am Mittwoch direkt an seine Fans. „Die heute angekündigten Shows werden meine letzte Tournee in Nordamerika und Europa sein“, sagte er und fügte hinzu: „Ich werde wirklich alles geben, mit der spektakulärsten Produktion, die ich je hatte, einen bestmöglichen Auftritt hinlegen und an Orten spielen, die mir sehr viel bedeutet haben während meiner Karriere.“

Termine und Tickets für die letzten Auftritte von Elton John in Deutschland

Frankfurt/Main - 27. Mai 2022 - Deutsche Bank Park

Leipzig - 29. Mai 2022 - Red Bull Arena