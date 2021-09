Youtube

Sie gelten als eines der beliebtesten Ermittler-Duo der „Polizeiruf 110“ -Reihe: Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau, die in Rostock auf Verbrecherjagd gehen. Seit Hübner alias Sascha Bukow seinen Abschied verkündete, bangten Fans, wie es weitergeht. Jetzt steht das neue Duo: Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, wird künftig gemeinsam mit Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in der Hansestadt ermitteln, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. Sascha Bukow (Charly Hübner) wird letztmalig als Kommissar in einer Folge im Januar 2022 zu sehen sein wird. Er hatte im Mai nach mehr als zehn Jahren sein Ausscheiden verkündet.