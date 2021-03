Manche Ausdrucksformen vertragen die Transformation in die digitale Welt gut, andere weniger. Eine Autorenlesung lässt sich wunderbar übers Internet genießen, vergleichbar einem Hörbuch. DJ-Sets und schweißtreibende Clubnächte stellen ein anderes Extrem auf der Schiene der Pandemie-bedingten Ersatz-Darreichungsformen vor. Wer wollte schon allen Ernstes alleine bis zur Extase um den heimischen Küchentisch tanzen, begleitet vielleicht vom Flackern einer Leuchtstoffröhre, die an die Stelle von Stroboskopblitzen treten mag?

Vor einer Herkulesaufgabe standen die Berliner Festspiele, deren „MaerzMusik" – das einst aus der Ost-Berliner Musik-Biennale hervorgegangene Festival für Neue Musik – nun bereits im zweiten Jahr nicht stattfinden kann wie gewohnt. Im Gegensatz zum März 2020, als das Festival wegen des abrupten Lockdowns komplett ausgefallen ist, gibt es nun eine Online-Variante.

Kollektive Klangforschung unter der 360-Grad-Kamera

Groß ist die Gefahr, dass atonale Kompositionen mit ihren feinen Klangnuancen nur mehr als unerquickliches Fiepsen und Rauschen aus den Laptop-Lautsprechern schallen. Die Veranstalter um den Festivalleiter Berno Odo Polzer rüsteten daher zur Eröffnung am Freitagabend technisch auf, um für multimediale Überwältigungseffekte der anderen Art zu sorgen. Das Projekt „Environment“, eine Koproduktion mehrerer Ensembles mit dem 2020 aus Bolivien angereisten Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN), das auch allein zu hören war – wurde nicht nur per Handkamera gefilmt, sondern parallel auch mit einer 360-Grad-Kamera samt aufwendiger Spiegeltechnik. Besonders stark ist das Zusammenspiel immer dann, wenn sich repetitive, folkloristische Motive aus den Klanggespinsten herausschälen. So ist die ambitionierte „Maerzmusik“ 2021 kurioserweise ein Triumph der einfachen musikalischen Strukturen. Ein Eindruck, der sich bei der konzertanten Wiederentdeckung des ägyptisch-amerikanischen Komponisten Halim El-Dabh (1921–2017) am Sonnabend bestätigt. bkr

„MaerzMusik“ noch bis 28.3., Streaming unter www.berlinerfestspiele.de