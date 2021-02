Der Schauspieler Jaecki Schwarz hält eine "Goldene Henne" in den Händen bei der Verleihung des Medienpreises «Goldene Henne» im Theater am Potsdamer Platz nach seiner Auszeichnung in der Kategorie «Ehrenpreis Lebenswerk». Am 26. Februar 2021 wird der Berliner 75 Jahre alt. © Foto: Soeren Stache/dpa