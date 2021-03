Kein roter Teppich am Potsdamer Platz, kein Kontakt zu internationalen Produzenten und zum Publikum – stattdessen sitzt Albrecht Schuch allein vor einem Computerbildschirm in Prag. Sich auf seinem Ruhm auszuruhen, ist seine Sache nicht: In Tschechien steht der 35-Jährige gerade für die Neuverfil...