Der Mord an Kim Jong-uns Halbbruder auf dem Flughafen von Kuala Lumpur löst eine fesselnde Untersuchung aus. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen, die vor Gericht stehen. Wer sind sie? Brutale Mörderinnen oder Schachfiguren in einem Spiel der Geheimdienste? Der Dokumentarfilm „Assassins – Brudermord in Kuala Lumpur“ hinterfragt jeden Aspekt dieses Falles, vom Menschenhandel über politische Spionage bis hin zum Kern der nordkoreanischen Dynastie.