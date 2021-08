Man erwischt sie telefonisch in Edenkoben, einem Städtchen an der Südlichen Weinstraße. Judith Zander hat dort bis Dezember ein Arbeitsstipendium. Irgendwie passt das gar nicht: In den Romanen der in Mecklenburg geborenen Autorin wird Bier aus der Flasche getrunken, viel nachgedacht, nur unter Zw...