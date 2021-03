Ein bekannter Fotograf zu werden, war ihm nicht in die Wiege gelegt. 1909 in Dresden als Sohn eines Rabbiners geboren, steuerte Fred Stein zuerst auf eine juristische Laufbahn hin. Doch schon als Referendar am Landgericht Bautzen erfuhr er im Juni 1933 die Gnadenlosigkeit der neuen, antijüdischen G...