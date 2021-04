Eine junge Frau steht vor einer schweren Metalltür. Ihr Ohr hängt an der Gegensprechanlage. In einer Hand hält sie einen Blumenstrauß, die andere stützt sich an die uringelbe Wand. Das Fingerspiel zeigt Nervosität. Ihr Gesicht ist angespannt. Überwachungskamera, Stacheldraht, Stahltor im Hi...