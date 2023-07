Der Friedrichstadtpalast in Berlin? Weithin bekannt für seine glamourösen Revue-Shows, für eine scheinbar endlos lange sogenannte „Girl-Reihe“ – ein Ballett-Ensemble mit lasziv in die Luft geworfenen Frauenbeinen. Bekannt für Opulenz in Ausstattung und Lichteffekten. Für Fernsehübertragu...