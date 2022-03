Die britischen Rock-Dinosaurier haben es noch drauf: Genesis versetzen ihre Fans in Berlin nach einer 15-jährigen Konzertpause mit ihren Klassikern und gewohnt bombastischer Live-Show in Verzückung. Die Band präsentiert sich in der vollen Mercedes-Benz-Arena als gut geölte Maschine, die auch mit einem sitzend singenden Phil Collins in den Bann zieht.