Auguste Victoria war die letzte deutsche Kaiserin. Die in der Niederlausitz geborene Monarchin ist vor allem für ihr soziales und kirchliches Engagement in Erinnerung geblieben. Vor 100 Jahren starb sie im holländischen Exil und wurde in Potsdam beigesetzt. Eine neue Biografie von Jörg Kirschstein schildert das Leben der Kaiserin – sehr unterhaltsam, aber auch kritisch.