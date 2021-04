Beim Bewerbungsgespräch wurde sie gefragt, ob sie körperlich fit sei? Musikalisch? Keine Angst vor öffentlichen Auftritten habe? Und ob sie sich mit Stadtgeschichte auskenne? „Ich habe schon bei der Stellenausschreibung gedacht: das ist DER Job für dich!“, erzählt Martje Saljé. 2014 hat sie sich um einen der ungewöhnlichsten Jobs beworben, die der öffentliche Dienst zu vergeben hatte: Türmer/ in. In Münster war der alte Türmer in Rente gegangen, und zum ersten Mal seit 1383 entschied die Stadt, die Stelle mit einer Frau zu besetzen.

Türmerwesen ist männliche Tradition



Eine Entscheidung, die für Aufsehen in den Medien sorgte. Denn in der katholischen Bischofsstadt ist das Türmerwesen keine Folklore für Touristen, sondern Fortsetzung einer seit dem Mittelalter fast ungebrochenen Tradition. Einer männlichen.

Doch die erste Frau auf einem Turm in Deutschland war die 41-jährige Historikerin nicht. Im baden-württembergischen Bad Wimpfen lebt seit 1996 Bianca Knodel in einer Einzimmerwohnung im blauen Turm und zeigt Besuchern das Wahrzeichen der Stadt, das sie mit 66 Jahren bezog. In Bautzen hatte die Sächsin Renate Schäfer in der Wendezeit den Reichenturm gepachtet, um ihn für Besucher zugänglich zu halten - ehrenamtlich. Später absolvierte sie eine Ausbildung als Stadtführerin und zeigte Touristen die 135 Stufen hochgelegene Türmerstube gegen Honorar. In Annaberg lebt seit 22 Jahren eine Familie in der Türmerwohnung in Sankt Annen, der größten gotischen Hallenkirche Sachsens.

Die erste brandenburgische Türmerin trat 2011 ihr Amt in Lübben an. Ein Honorarjob: Für sieben Euro führt Vera Städter Interessierte auf den Turm und gibt ihnen eine einstündige Einführung in die Stadtgeschichte. „Frauen sind oft kommunikativer,“ sagt die 54-jährige. „Deswegen haben sie in dem Beruf, so wie er heute gesehen wird, mehr Chancen.“

Ein „ehrloser“ Beruf

Im Mittelalter galten Türmer als „ehrlos“. Denn ihre Tätigkeit war mit Einsamkeit verbunden – und mit Tod, weil sie diejenigen waren, die vor tödliche Gefahren warnen mussten: Vor Bränden, die in den weitgehend aus Holz erbauten und mit Holz oder Torf beheizten, eng zusammenstehenden Häusern schnell auf die ganze Stadt übergriffen, vor herannahenden Truppen und Räuberbanden. Kinder aus Türmerfamilien wurden bis zur Verabschiedung der Reichsgesetze, die 1548 und 1577 die Ständeordnung neu regelten, von der Ausübung eines anderen Berufs ausgeschlossen.

Martje Saljé war vor ihrem Dienstantritt in Münster Historikerin beim Oldenburger „Bundesinstitut für Geschichte und Kultur im östlichen Europa“ - und hat als Musikerin die halbe Welt bereist. Als wohl die einzige Türmerin im öffentlichen Dienst steigt sie nun jeden Abend - außer dienstags, ihrem freien Tag - die 300 Stufen bis unter die Kirchturmspitze der Lambertikirche hinauf, um dort auf einer Empore alle halbe Stunde das Türmerhorn zu blasen.

Das ist aus Kupfer und gibt nur einen einzigen Ton von sich. Ein Signal, das wie das Nebelhorn eines Schiffes klingt und den Bürgern früher signalisierte, dass sie sicher waren – oder, in einer bestimmten Abfolge geblasen, dass Gefahr drohte. Heute greift die Türmerin zum Telefon, wenn sie einen Brand sieht.

In gewöhnlichen Zeiten ist das Horn zu leise, um sich gegen den Lärm einer 300.000 Einwohner-Großstadt durchzusetzen. Doch seit Corona ist das anders. „Die Stadt ist so leer und still, dass man mein Horn wieder überall hört,“ sagt Saljé, die in ihrem Türmerblog auch über die Wiedertäufer schreibt, deren Käfige heute noch unter der Türmerstube hängen.

Die Herrschaft der Wiedertäufer

Drei Jahre lang hatten sie sich Kaiser und Reich, Papst, Bischof und Stadtobrigkeit widersetzt, mit ihrem religiösen Radikalismus die Bürger terrorisiert und die in der „Confessio Augustana“ 1530 mühsam ausgehandelten Abmachungen zwischen Protestanten und Katholiken gefährdet. 1536 wurden sie öffentlich gefoltert und zur Abschreckung in Eisenkäfigen an der Lambertikirche aufgehängt.

Früher hätte die Instandhaltung der Käfige auch zum Job des Türmers gehört, erzählt Saljé. Die Geschichte der Stadt zu repräsentieren, in deren Rathaus der Westfälische Friede geschlossen wurde, der den 30jährigen Krieg beendete, gehöre zu ihrer Hauptaufgabe. Sie gibt Interviews in mehreren Sprachen, tritt bei öffentlichen Empfängen auf. „Wollen Sie berühmt werden?“ hatte 2014 über der Stellenausschreibung gestanden.

„Früher waren Türmer Eigenbrötler,“ sagt Vera Städter. „Heute sollen wir mithelfen, den Tourismus anzukurbeln.“ Eigentlich wollte sie dem Stadtmarketing ein Kinderprogramm anbieten, als sie sich 2011 vorstellte. Doch dann fragte man sie, ob sie nicht Türmerin an der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche werden wolle. Nun führt sie Touristen und Schülergruppen gegen Honorar auf den Turm führt und erzählt in gelber Weste, schwarzem Umhang mit dem Stadtwappen und Hut mir großer Feder Geschichte und Anekdoten aus der Lübbener Vergangenheit.

Kirchenlied-Dichter in Lübben

Als erste Türmerin in Lübben seit dem Krieg hat sie viel Gestaltungsfreiheit. Die Türmertracht hat sie mit einer Freundin entworfen, die Türmerstube selbst möbliert, und entscheidet, wie sie den Gästen die Stadtgeschichten vermittelt. „Auf Wunsch stimme ich auch mal ein Lied an,“ sagt Vera Städter. Am meisten vermisse sie nun, nach Wochen der Untätigkeit im Lockdown, die Momente in der Kirche vor dem Gerhardt-Gemälde. Der Kirchenliederdichter Paul Gerhardt, dessen Lieder bis heute im Gesangbuch stehen, war in seinen letzten Lebensjahren Pfarrer in Lübben, nachdem er in Berlin miterlebt hatte, wie im Dreißigjährigen Krieg die Hälfte der Bevölkerung durch Gewalt und Seuchen wie Pest und Ruhr ums Leben gekommen waren. „Der hatte so ein schweres Leben,“ sagt die ehemalige Textilfacharbeiterin, die nach der Wende umsatteln musste. „Und dann schreibt er: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud!“ Selbst die Leute, die vorher erzählt hätten, dass sie mit Religion nichts am Hut hätten, würden nach dem Singen fröhlich nach Hause gehen. „Und ich denke dann: Was hab‘ ich für ein Glück mit meinem Beruf!“