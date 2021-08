Normalerweise kann man sich die Künstlerinnen von Endmoräne vorstellen wie Dornröschen-Prinzen: Sie kommen an einen totenstillen Ort – eine leer stehende Fabrik, ein altes Schloss – und küssen alles wach. In diesem Jahr ist ihr Arbeitsort dagegen sehr lebendig: An einem Morgen habe plötzlich eine riesige Holzkiste auf der geplanten Ausstellungsfläche gestanden, erzählt Kerstin Baudis, ein anderes Mal Plastesäcke voller Harnstoff. Rund...