Knapp 20 Jahre lang fand das Musikfestival Inselleuchten auf einer idyllischen Insel bei Marienwerder statt. Bauarbeiten an der Leesenbrücker Schleuse zwangen die Veranstalter, das Event an einen anderen Ort zu verlegen. So strömten am Freitag (14.7.) und Sonnabend (15.7.) die Besucher zu der Halb...