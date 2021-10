Gemeinsam mit seinem Sohn Arthur als Komponist und Musiker sowie der Regisseurin Julia von Sell hat sich Schauspieler Thomas Thieme einem kühnen Experiment gestellt: Bei den Kleist-Festtagen in Frankfurt (Oder) haben sie Goethes monumentales Bühnenwerk „Faust“ in einer konzertanten Lesung an drei Abenden zu neuem Leben erweckt.