Kitti ist 17, lebt in einer Hochhaussiedlung und hat „rein gar nichts in der Hand“. Dafür ein Kind im Bauch. Sie wohnt mit ihrer Mutter und Großmutter zusammen, der Erzeuger gleich ein paar Treppen höher – in „Kill Baby“ ist alles schön dicht beieinander. Wärme erzeugt diese Nähe ab...