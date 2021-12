Scherben bringen Glück? Schon möglich – aber nicht in Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochne Krug“. Denn da kosten sie den Dorfrichter in seinem niederländischen Kaff Amt, Würde, Heimat. In Anne Lenks Inszenierung am Deutschen Theater zeigt ihn der großartige Ulrich Matthes als un...