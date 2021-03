Die Jury allein im Kino: Jasmila Zbanic (l-r), Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi und Adina Pintilie, vier Mitglieder der Jury des 71. Internationalen Filmfestivals zeigen sich im leeren Kinosaal des Berlinale Palasts, dem Hauptort, an dem die Filme der Berlinale gezeigt werden. Die zwei weiteren Mitglieder der Jury, M.Rasoulof und N.Lapid, können an den Jury-Treffen in Berlin nicht persönlich teilnehmen. Die Jury wird die Preise des diesjährigen Festivals am 5. März 2021 verkünden. © Foto: Markus Schreiber/dpa