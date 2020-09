Sven Regener (M), Sänger und Musiker, steht mit seiner Band Band Element of Crime am späten Abend auf der Bühne der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Element of Crime spielte nach der coronabedingten Pause das erste Mal wieder vor Publikum. Das Open-Air-Konzert war mit 1000 Plätzen restlos ausverkauft. Die ursprünglich von der Stiftung Schloss Neuhardenberg für Juni vorgesehenen Open- Air-Konzerte werden nun nachgeholt. © Foto: Patrick Pleul/dpa