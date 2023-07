Konzerte, Festivals und Partys in der DDR? Ja, es gab sie – und das sogar im internationalen Stil. An einem Sommertag im Juli 1988 geriet die Hauptstadt der DDR sogar kurz in einen Ausnahmezustand. Der Grund dafür: Bruce Springsteen. Die Rocklegende aus Amerika, der vermeintliche Klassenfeind, ka...