Kommt ins Freie!, ruft Alexander Scheer. Rock `n` Roll! Und: Revolution! Hier geht noch was in Neuhardenberg! Andreas Dresen und der Hauptdarsteller seines „Gundermann“-Films haben mit Band am Sonntagabend die Open-Air-Saison in Neuhardenberg eröffnet.

Die Band ist eigentlich ein Nebenprodukt des Films, mit dem Dresen den Lausitzer Liedermacher aus seiner ostdeutschen Nische holte und in der gesamten Bundesrepublik, aber auch im Ausland...