Wer gern auf Open Air-Konzerte geht und sich jetzt schon auf den nächsten Sommer freut, für den gibt es ein Event, das er oder sie sich rot im Kalender anstreichen kann. 2023 fliegen Nenas „99 Luftballons“ seit 40 Jahren um die Welt. Am 21. Juli 2023 ist die Sängerin im Rahmen ihrer „Wir Gehören Zusammen Open Air-Tournee“ auch im Schloss Oranienburg zu Gast.

Der Vorverkauf dafür startet am Mittwoch (26.10.). Ein Presale auf myticket.de und CTS Eventim hat bereits begonnen.

Natürlich wird auch das berühmte Lied mit Text von Carlo Karges und Musik von Uwe Fahrenkrog-Petersen, mit dem Nena l983 die Charts stürmte, mit im Programm sein: „Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben. Ich liebe dieses Lied. Wir reisen seit 40 Jahren gemeinsam um die Welt und haben schon viel miteinander erlebt. Nur über eine Zeile bin ich schon früher immer wieder gestolpert. Und irgendwann bei einem Konzert passierte es wie von selbst. Es waren nur zwei kleine Worte, die es brauchte. Seitdem singe ich:, Ich seh die Welt noch nicht in Trümmern liegen!’ erklärte die Sängerin.

Die Tour geht durch Deutschland, Österreich, Dänemark, Belgien, Tschechien, England und die Niederlande. Auf dem Programm steht Musik aus vier Jahrzehnten, die sie mit ihrer zehnköpfigen Band auf die Bühne bringt. Die Veröffentlichung weiterer Live-Termine inklusive der Festival-Shows folgt verteilt über die nächsten Wochen.

„Lasst uns gemeinsam singen, tanzen, lachen und das Leben feiern“, so die Sängerin. „Denn auch in herausfordernden Zeiten dürfen wir Freude leben. Ich genieße den Austausch von Energie und Liebe mit den Menschen vor, hinter und auf der Bühne und freue mich auf einen nächsten Sommer mit euch“, so Nena.