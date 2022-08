Seit zwei Wochen ist die Abendbeleuchtung am Kleist-Forum in Frankfurt (Oder) ausgeschaltet - ein symbolischer Akt, so Florian Vogel, der Künstlerische Leiter des Veranstaltungshauses: Es sei ihm obszön vorgekommen, in einer Zeit, in der alle über Energiesparen reden, die großen Glasflächen des...