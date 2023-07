Nein, schön ist sie nicht. Eine Beton-Barriere, die sich unvermittelt in den Weg stellt, übermannshoch, mit scharfen, verletzenden Glassplittern oben darauf. Was da seit einigen Tagen an der Oderpromenade in Frankfurt (Oder) steht, ist eine Zumutung - eine bewusste. Auch die Künstlerin gibt zu: ...