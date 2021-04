Wer mit der Kunst fremdelt und sich fragt, warum Seelow am 6. April seinen Rathausplatz nach Werner Stötzer benennt, dem sei ein Blick nach Leipzig empfohlen. Denn dort sieht selbst der in Kunstdingen Unerfahrene die Bedeutung dieses Künstlers, der am 2. April 90 Jahre alt geworden wäre und 2010 ...