Im Mittelpunkt ihrer eindrucksvollen Werke steht die Stadt Potsdam mit ihrer wechselvollen Geschichte, die so viele Narben und so viel Schönheit im Stadtbild hinterlassen hat. Ihre Arbeiten haben hohen zeitgeschichtlichen Wert und bestechen zugleich durch die Bildsprache wie durch die meisterliche Ausführung“, begründete Dietmar Woidke seine Entscheidung, die Potsdamer Malerin Barbara Raetsch, geboren 1936, in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis ...