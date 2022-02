Er lebte und schrieb viele Jahre in einer alten Schäferei am Rand von Görsdorf, seine Bücher aber erreichten Leser in Ost und West: Jetzt widmet Deutschlandradio dem Schriftsteller und Intellektuellen Günter de Bruyn (1926–2020) eine Lange Nacht. Autorin Carola Wiemers über O-Töne von alten ...