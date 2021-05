Christian Morgenstern (1871-1914) hatte ein ausgesprochenes Faible für Brandenburg. „Hier ist es so schön, wie es nur in der näheren Umgebung von Berlin sein kann“, schwärmte er in einem Brief aus Birkenwerder, wo er sich 1905/06 in einem Sanatorium aufhielt, und zehn Jahre zuvor, 1895, war ihm bei einem Ausflug nach Werder an der Havel sogar die Idee zu seiner bekanntesten Gedichtsammlung gekommen, den „Galgenliedern“.