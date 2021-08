Ladislaus Ludescher ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur an der Universität Frankfurt/Main. Er beschäftigt sich mit der Vernachlässigung der Entwicklungsländer in westlichen Medien. Für eine Studie hat er mehr als 5000 Sendungen der „Tagesschau“ analysiert – die Ergebnisse präsentiert er in der Ausstellung „Vergessene Welten und blinde Flecken“, die ab 17. August im Rathaus Schwedt gezeigt wird.