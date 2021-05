Sauber muss es in der Mühle sein. Immer wieder überprüft Sven Thiede, ob die Abdeckung seines kleinen Schaumühlsteins geschlossen ist, hält an, wenn er hört, dass kein Getreide mehr gemahlen wird, wischt mit dem Pinsel die Rillen wieder frei. An dem in den Niederlanden gebauten Schaustück kö...