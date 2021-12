Youtube

Rock-Ikone Bruce Springsteen (72) hat US-Medienberichten zufolge die Rechte an seinem gesamten Werk an den Musikkonzern Sony Music Entertainment verkauft. Es handele sich um einen „Mega-Deal“, der den Musikkatalog des US-Künstlers sowie sein Werk als Songwriter umfasse, berichtete am Mittwoch (Ortszeit) die Zeitung „New York Times“, die sich dabei auf zwei mit der Vereinbarung vertraute Personen berief. Der Wert des Deals, der Rechte an Hits wie „Born In The U.S.A.“ sowie „Blinded by the Light“ umfasse, werde auf 500 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 442 Millionen Euro) geschätzt und könne sogar noch höher liegen, schrieb das Blatt. Zunächst hatte das Branchenmagazin „Billboard“ berichtet.