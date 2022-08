Angesehene internationale Orchester, die großen Berliner Klangkörper und einige kammermusikalische Ensembles – ab dem 27. August findet gut drei Wochen lang das Musikfest Berlin 2022 statt. Ganz so, wie Musikliebhaber es seit jeher kennen. Ganz so, also wäre da nie eine Pandemie gewesen.