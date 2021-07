Lieber Herbert,

immer wenn wir uns getroffen haben, in der Kantine vom DDR-Fernsehen in Berlin-Johannisthal, in den Studios bei der DEFA in Potsdam-Babelsberg, in Tangermünde oder Dresden, irgendwie war da ein unausgesprochenes Einverständnis: „Man müsste mal zusammen was machen!“ Denn dass Du nicht nur ein Ur-Komödiant warst auf der Bühne und vor der Kamera, sondern in Frank Beyers Film „Nackt unter Wölfen“ genau das Gegenteil auf d...