Einmal im Jahr tut sich in Grünefeld bei Berlin ein Paralleluniversum auf: die Nation of Gondwana. Auch in diesem Sommer laden die Organisatoren des Festivals, die Pyonen, wieder zur euphorisierten Selbstenthemmung auf die Wiese.

Zwischen 21. und 23. Juli erwartet die Besucherinnen und Besucher dort ein riesiges Line-Up an Elektro-Acts – und Tage voller Tanz. Wer diesmal am DJ-Pult steht, wie man am besten zur Nation kommt – Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Open Air gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick:

● Das Nation of Gondwana-Festival findet am 21. bis 23. Juli 2023 statt.

● Veranstaltungsort ist der Waldsee in Grünefeld bei Berlin.

Einlass ist Freitag, 21. Juli, ab 11 Uhr. Das Festival-Programm startet um 15 Uhr. Schluss ist am Sonntag, 23. Juli, um 21 Uhr. Im Anschluss gibt es eine Afterhour bis Montag, 24. Juli, 6 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die Nation of Gondwana 2023?

Ja, gibt es. Ein reguläres Festivalticket kostet in diesem Jahr 198,50 Euro (inkl. 5 Euro Müllpfand, 20 Euro Planungs-Beitrag und 10 Euro Vorverkaufsgebühr).

Je nach Art der Anreise können allerdings weitere Tickets notwendig sein. Wer mit dem Auto anreisen will, benötigt ein Kfz-Ticket, das 38,50 Euro kostet.

Wer mit dem Wohnmobil oder LKW kommt, einen Wohnwagen oder Anhänger dabei hat, braucht ein Caravan-Ticket für 55 Euro.

Für Festivalbesucher, die mit dem Rad kommen, steht eine überwachte Fahrradgarderobe zur Verfügung. Ein Parkplatz dort kostet 8,80 Euro.

Eine Abendkasse wird es nicht geben.

Vorsicht gilt bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande und Co. – Trotz vermeintlich seriösen Auftretens sind die Verkaufsportale nicht lizenziert. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: Mitunter handelt es sich gar nicht um echte Tickets.

Welche Künstler*innen kommen zur Nation of Gondwana?

Roman Flügel und der Berliner Ben Klock. Doch nicht nur Techno-Fans kommen diesmal auf ihre Kosten. Von Newcomern bis Altgedienten der Elektro-Szene – auch 2023 versammelt das Line-Up der Nation of Gondwana wieder dutzende spannende Acts. Zu den prominenteren Namen zählen diesmal der Darmstädter DJ und der Berliner. Doch nicht nur Techno-Fans kommen diesmal auf ihre Kosten.

Für Abwechslung sorgen etwa die bayerischen Mundart-Rapper von Dicht & Ergreifend. Und selbstverständlich wird zur Eröffnung wieder der Grünefelder Frauenchor singen.

Ebenfalls mit auf dem Programm stehen u.a. Caleesi & Sarah Kreis, OK Williams, Ferrari Rot und das Galcher Lustwerk.

Wie komme ich zur Nation of Gondwana 2023?

Per ÖPNV

Wer mit der Bahn anreist, nimmt am besten den Regionalexpress von Berlin Hbf aus nach Nauen. Erreichbar ist Nauen mit dem RE2, RB10 und RB14. Vom Bahnhof in Nauen aus führt ein Shuttlebus zum Festivalgelände.

Die Shuttle-Zeiten sind:

● Freitag (21. Juli): ab Nauen Bf: 10 bis 0 Uhr

● Samstag (22. Juli): ab Nauen Bf: 9 bis 23 Uhr, ab Grünefeld: 9:20 bis 23:20 Uhr

● Sonntag (23. Juli): ab Nauen Bf: 9 bis 0 Uhr, ab Grünefeld: 9:20 bis 0:20 Uhr

● Montag (24. Juli): ab Grünefeld: 9 bis 18 Uhr

Per Auto

Mit dem Auto geht es über die A10, Abfahrt Falken­see. Im Anschluss auf der L161 über Paaren nach Grüne­feld.

Per Fahrrad

Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, kann sich am Freitag (21. Juli) gemeinsamen Touren anschließen. Diese führen um

● 10:30 und 14:30 Uhr, ab Blochplatz am S+U-Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin (42 km)

● 11:30, 15:30 und 17:30 Uhr, ab Postplatz am S-Bahnhof Hennigsdorf (22 km)

Anmeldung bis Donnerstag (19. Juli), 18 Uhr nötig. Möglich ist diese hier

Bargeldlose Bezahlung, Trinkwasser, Barrierefreiheit

Seit einigen Jahren setzt die Nation of Gondwana auf eine bargeldlose Bezahlung. Dafür stehen auf dem Festivalgelände zwei Cashlesscontainer zur Verfügung, die von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, geöffnet haben. Hier können die zur Zahlung nötigen Chips aufgeladen (per Bargeld oder Kartenzahlung) und Guthaben rückerstattet werden.

Ende Juli kann es sehr heiß werden. Für alle Festivalbesucher stehen daher zwei große Trinkwasserstellen bereit (rückseitig des Wiesenfloors und an der Sanitäroase).