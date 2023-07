„99 Luftballons“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, „Leuchtturm“ – Hits hatte Nena alias Gabriele Kerner im Laufe ihrer vierzigjährigen Karriere schon so einige. Davon zeugen nicht zuletzt die über 25 Millionen Tonträger, die die gebürtige Hagenerin verkauft hat.

Nun geht die Popmusikerin mit ihrer Band auf ihre „Wir gehören zusammen“-Tour, die – passend zum Sommer – als Open-Air-Reihe konzipiert ist. Ihre erste Station in Brandenburg ist das Schloss in Oranienburg, wo die Künstlerin am Freitagabend zur Musiksause einlädt. MOZ hat die wichtigsten Infos zusammengestellt.

Das Konzert von Nena in Oranienburg zusammengefasst:

■ Nach Oranienburg kommt die Popmusikerin am Freitag, dem 21. Juli 2023.

■ Konzertort ist der Schlosshof Oranienburg (Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg).

■ Los geht es ab 19:30 Uhr mit dem Einlass.

YouTube-Video: Nena singt „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ bei Inas Nacht

Tickets für das Konzert in Oranienburg – gibt es sie noch?

restlos ausverkauft. Wer jetzt überlegt, über Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande noch an Eintrittskarten zu kommen, sollte Vorsicht walten lassen, da diese nicht lizenziert sind und Die erste Frage, die sich aufdrängt: Sind noch Tickets zu haben? Kurzentschlossene werden jetzt enttäuscht sein: Nein, das Konzert in Oranienburg istWer jetzt überlegt, über Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande noch an Eintrittskarten zu kommen, sollte Vorsicht walten lassen, da diese nicht lizenziert sind und teilweise sogar gefälschte Tickets verkaufen

Diejenigen, die für Nena auch eine etwas längere Anfahrt auf sich nehmen wollen, haben dafür Glück.

Nena feiert 2023 40-jähriges Bühnenjubiläum. Fans können sie am Freitag beim Konzert in Oranienburg feiern. Auf dem Foto zu sehen: Nena live beim „Großen Schlagercomeback“ in Leipzig 2022.

© Foto: Jan Woitas/dpa

Karten sind noch zu haben für die Auftritte in Görlitz (22.7., Landskron Brau-Manufaktur), Chemnitz (11.08., Wasserschloss Klaffenbach) und Rostock (18.08., IGA-Park). Ein Ticket kostet 62,35 Euro.

Wie man zum Schloss in Oranienburg kommt

Schloss Oranienburg mit seinem Schlosspark ist nicht nur recht zentral in der Stadt gelegen, sondern mit dem Auto auch bequem über die Bernauer Straße (B273) zu erreichen. Ausreichende öffentliche Parkmöglichkeiten sind vorhanden, aber ggf. gebührenpflichtig. Dem Schloss am nächsten dürften etwa der Parkplatz am Schlossplatz (5 Minuten Fußweg), der Parkplatz am Schloss (3 Minuten Fußweg) und der Parkplatz in der Blutgasse (6 Minuten Fußweg) sein. Weitere öffentliche Parkmöglichkeiten (teils gebührenpflichtig) sind östlich der Schlossbrücke vorhanden.

Bahnreisende haben es am Freitag recht einfach, denn der S-Bahnhof Oranienburg ist zu Fuß nur etwa eine Viertelstunde entfernt, mit dem Bus (Linie 823 o. 824 bis „Breite Straße“) sogar nur 10 Minuten. Fahrgäste, die aus Richtung Berlin anreisen, sollten allerdings beachten, dass am Freitag die S-Bahn zwischen Berlin und Oranienburg nicht fährt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Regionalzüge sind allerdings nicht davon betroffen und fahren wie gehabt. Konzert in Eisenhüttenstadt David Garrett nach Mega-Erfolg zurück – Neuigkeiten für 2024 Eisenhüttenstadt Auchhaben es am Freitag recht einfach, denn derist zu Fuß nur etwa eine Viertelstunde entfernt, mit dem Bus (Linie 823 o. 824 bis „Breite Straße“) sogar nur 10 Minuten. Fahrgäste, die aus Richtung Berlin anreisen, sollten allerdings beachten, dass am Freitag die S-Bahn zwischen Berlin und Oranienburg nicht fährt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Regionalzüge sind allerdings nicht davon betroffen und fahren wie gehabt.

Was beim Konzert in Oranienburg nicht erlaubt ist

Auf dem Konzertgelände nicht erlaubt sind Rucksäcke und Taschen, die größer sind als DIN A4-Format. Aus Sicherheitsgründen verboten sind zudem Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder andere Gegenstände, die sich als Wurfgeschoss verwenden lassen (z.B. Deoroller, Parfumflaschen).

Hier findet das Konzert von Nena statt: Schloss Oranienburg.

© Foto: Klaus D. Grote

Im Schlosscafé befindet sich ein WC, das auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Der Blog „Trotz Rolli mobil“ weist allerdings darauf hin , dass beim Schlosseingang Rollstuhlfahrer Hilfe benötigen könnten.

Kontroverse um Nena – was ist passiert?

Nena ist nicht ganz unumstritten. Vor allem während der Corona-Pandemie sorgte die Sängerin für Schlagzeilen. Als Demonstranten im Rahmen einer von der Querdenker-Szene organisierten Anti-Corona-Demo im März 2021 durch Kassel zogen, ohne dabei die Hygieneregeln einzuhalten, solidarisierte sich Nena auf Instagram mit den Teilnehmern.

Später distanzierte sich die Musikerin von der rechten Querdenkerszene, „Hass und Gewalt“, bezeichnete die Hygieneauflagen aber weiterhin als „unmenschliche[…] Zustände“.

Nur wenige Monate später, im Juli 2021, rief Nena während eines Konzertes in Berlin das Publikum dazu auf, die coronabedingten Abstandsregeln des Veranstalters zu missachten. Dieser brach daraufhin die Veranstaltung ab. Auch andere Veranstalter entschieden daraufhin, Nena-Konzerte nicht stattfinden zu lassen, um der Sängerin keine „politische Bühne“ zu geben. Nena sagte die im darauffolgenden Jahr geplante Tournee daraufhin während der geltenden Einschränkungen selbst ab.

Konzerte in Oranienburg Nena ist nicht der einzige Star, der in dieser Woche am Schloss in Oranienburg auftritt. ● Am Donnerstag, dem 20.07., tritt Matthias Reim zum Auftakt am Schloss auf. Los geht es mit dem Einlass ab 19:30 Uhr. Karten soll es noch im Vorverkauf geben (z.B. online hier für 57,90 Euro – dann aber möglichst als Ticket zum selbst drucken bestellen). ● Auf Nena folgt dann am Sonnabend, dem 22.07., Adel Tawil. Auch dafür können noch Tickets gekauft werden – Kostenpunkt 58,00 Euro.

Inzwischen gibt sich Nena wieder versöhnlicher – davon kündet nicht zuletzt der Titel ihrer Tour, „Wir gehören zusammen“. Besonders ihr Hit „99 Luftballons“ sei so aktuell wie lange nicht mehr, lässt die Künstlerin dazu auf Facebook verlauten. Doch sie „glaube an uns Menschen und vertraue darauf, dass wir alle tief in unseren Herzen wissen: Wir gehören zusammen.“ Die Fans in Oranienburg danken es ihr mit einem ausverkauften Abend.