Ein geheimnisvolles Computerspiel, das hochgradig süchtig macht und am Ende zum Mord verleiten will: Das ist die Idee hinter dem Krimi „Erebos“. Das Buch erobert 2010 die Bestsellerlisten im Sturm, wird in 38 Sprachen übersetzt. Ein überraschender Erfolg, auch für seine Autorin Ursula Poznan...