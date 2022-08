Mit den steigenden Energiekosten und den Auswirkungen des Klimawandels im Nacken, bekommt auch die Konzertbranche einen Handlungsdruck zu spüren. Einige Konzertveranstalter haben reagiert und versuchen, den Ressourcenverbrauch auf ihren Events zu minimieren. Mittlerweile ist das Thema auch in der Wissenschaft angekommen, so etwa an der Technischen Hochschule in Berlin.