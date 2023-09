Die Katze ist aus dem Sack: Peter Maffay geht 2024 auf große Abschiedstour. Das verkündete der Sänger („Sieben Brücken“) am Donnerstag (21. September) auf einer Pressekonferenz in Köln. Die „We Love Rock ’n’ Roll. Farewell Tour“ soll zehn Stadion-Konzerte in Deutschland umfassen. Los gehen soll es am 21. Juni 2024 in Rostock. Am 2. Juli 2024 wird Maffay auch in der Berliner Waldbühne spielen.

„Alles im Leben hat seine Zeit“, sagte Maffay, der nächstes Jahr 75 wird, im Music Store in Köln. „Deshalb ist jetzt die Zeit für eine Zäsur gekommen. Das wird meine letzte zusammenhängende Tournee sein.“ Er wolle zwar weiter Musik machen, so der Sänger, der zusammen mit seinen Bandmitgliedern vor die Presse trat, „aber nicht mehr so, wie es unsere Fans bisher von uns kannten.“

YouTube-Video: Peter Maffay – Über sieben Brücken musst du gehn (Live)

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„Wir wollen unserem Privatleben ein bisschen mehr Raum geben“

Als Beweggründe für seine Entscheidung benennt Maffay Prioritäten abseits seiner Musikkarriere. „Eine davon wird bald fünf Jahre sein.“ Gemeint ist die 2018 geborene Tochter des Rocksängers, die er zusammen mit seiner Frau hat. Das Paar, das sich auf einem Konzert Maffays kennenlernte, hatte vergangenes Jahr geheiratet. „Wir wollen unserem Privatleben ein bisschen mehr Raum geben.“

Enden soll die Tournee am 20. Juli in der Red Bull Arena in Leipzig – und damit in einer Stadt von besonderer Bedeutung für Maffay. „Leipzig war, ist und wird immer eine Sonderrolle spielen“, erklärte der 74-Jährige. Im einstigen Zentralstadion spielte er 1990 dort sein bis dahin größtes Konzert. „Dort einen Schlusspunkt zu setzen, erschien uns allen sinnvoll. So schließt sich ein Kreis“, wie der Sänger sagte. „Ich bin schon nervös, im positiven Sinne.“

Maffay spricht von Tour als einer „signifikanten Produktion“

The Voice of Germany Peter Maffay über die Castingshow, sein neues Kinderbuch und wieso er Tomaten beim Wachsen zusieht Berlin Die Idee zur Stadiontour sei während Open-Air-Konzerten diesen Sommer entstanden, so Maffay. Nicht nur sei er durch diese auf den Geschmack gekommen, wieder draußen zu spielen. Die Stadien seien auch eine Möglichkeit für „signifikante Produktionen“, wie der Rockmusiker sagte. „Das haben wir vor.“

Zusammen mit Anastacia startete Peter Maffay den Vorverkauf für seine Abschiedstour. Die US-Sängerin wird ebenfalls Teil der Tournee sein.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Mit der auf der Bühne stehen soll US-Sängerin Anastacia („I’m Outta Love“). Auch sie war in Köln anwesend. Zusammen mit der 55-Jährigen hat Maffay zuletzt seinen frühen Mega-Hit „So bist Du“ neu auf Englisch als „Just You“ eingespielt. Das Musikvideo zum Song wurde im Rahmen der Pressekonferenz erstmals präsentiert. „Das ist ein kleiner Vorgeschmack dessen gewesen, was auf der Bühne passieren wird. Es wird sich potenzieren, davon bin ich überzeugt. Sie ist ein Feuerwerk“, sagte Maffay im Anschluss über die stimmgewaltige Sängerin.

Erste Hinweise zur Tour sickerten bereits durch

Dass Peter Maffay 2024 auf Tour gehen wird, war bereits im Vorfeld bekannt geworden. „Liebe Freunde, liebe Fangemeinschaft, eine einmalige Situation kommt auf uns zu. 2024 wird ein ganz besonderes Jahr. Wir ‚scharren mit den Hufen‘, die Temperatur steigt, denn wir brennen darauf, die Neuigkeiten mit Euch zu teilen“, hatte Maffay bereits in einem auf Instagram veröffentlichten Brief geschrieben. Auf der Website des Ticketing-Dienstleisters CTS Eventim tauchten die Tourtermine schließlich vor einer Woche auf.

Instagram: Peter Maffays Brief an seine Fans

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von , der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das Interesse an der öffentlich gestreamten Pressekonferenz war entsprechend groß. Im Livechat des YouTube-Streams befanden sich zeitweise über 7000 Zuschauer. Manche der dort kommentierenden Fans äußersten bereits die Befürchtung, dass der Sänger nach 53 Jahren als Livemusiker seinen Abschied von der Bühne verkünden würde: „Hoffe, er gibt nicht sein Ende bekannt“, „Hoffentlich kein Abschied“, war etwa zu lesen. Das ist nun tatsächlich so gekommen ist, dürfte in der Fangemeinde des Musikers als für die ein oder andere Träne sorgen. Peter Maffays Pläne für seine Abschiedstour deuten dennoch auf euphorische Konzerterlebnisse hin.