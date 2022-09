In zwei Wochen feiern PUR – mit coronabedingter Verspätung – ihr 40. Jubiläum. Zum bereits siebten Mal laden die deutschen Pop-Veteranen um Sänger Hartmut Engler dann zum Mega- Event „PUR & Friends“ in die Veltins Arena auf Schalke. Zusammen mit Peter Maffay, Max Giesinger und anderen stehen sie dann zum letzten Mal auf der Bühne – für dieses 2022.

Denn der Konzert-Abschluss ist zugleich ein Vorgeschmack. Am Montag kündigte die Band nämlich bereits ihre nächste Tour an. Ab Frühjahr 2023 geht es für PUR durch zehn große Arenen in ganz Deutschland. Auf dem Programm stehen dann auch Songs des mittlerweile 17. Albums „Persönlich", das Ende des Jahres erscheinen soll.

PUR: Freude über Wiedersehen mit den Fans

Start der Tour ist am 19. April in der Münchener Olympiahalle. Bis zum 5. Mai folgen neun weitere Shows in Oldenburg, Hannover, Köln, Mannheim, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Leipzig und Dortmund. „Wir hatten einen schönen Open-Air-Sommer 2022, der nun noch auf Schalke seinen krönenden Abschluss finden wird", sagt PUR-Sänger Hartmut Engler. „Bereits jetzt können wir es aber kaum erwarten, mit den neuen Liedern von ‚Persönlich' auf Tour zu gehen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit all unseren Fans im Frühjahr 2023."

Wo gibt es Tickets für die „Persönlich“-Tour von PUR?

Mit einem exklusiven „Priority Ticket Pre-Sale“ geht es bereits am morgigen Dienstag, den 13. September um 10 Uhr los. Dieser steht jedoch nur Kundinnen und Kunden des Mobilfunkanbieters o2 offen. Weitere Tickets gibt es ab Donnerstag, den 15. September um 10 Uhr über die Plattform Eventim . Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, den 16. September, ebenfalls um 10 Uhr, an allen autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite Ticket-Hotline: 01806–570000 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).