Freude und Aufregung herrschte von 500 Jahren in Frankfurt (Oder), der Heilige Vater in Rom hatte ein Exemplar seiner Bulle „Exsurge Domine“, in der er Martin Luther und seine Anhänger mit dem Bann bedrohte und 41 Sätze aus dessen Schriften als Häresie verdammte, auch in die Oderstadt gesandt...