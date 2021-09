Vor drei Jahrzehnten, am 10. September 1991, wurde der Song „Smells Like Teen Spirit“ veröffentlicht. Mit ihrem Superhit läutete die US-amerikanische Grunge-Band Nirvana um ihren charismatischen Frontmann Kurt Cobain ein neues Zeitalter in der Rockmusik und der Jugendkultur ein. Das Lied gilt noch heute als Soundtrack einer ganzen Generation.