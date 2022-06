Dieser 24. Juni, es ist ein Freitag, wird vielen Menschen in Eisenhüttenstadt und zahlreichen Gästen auf lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Gastiert doch Schlagersuperstar Roland Kaiser in der Stadt. Einige Tausend Menschen kamen und wollten ihr Idol aus der Nähe sehen und vor allem erleben. Zum Konzertbeginn, pünktlich um 20 Uhr, war das Stadion der Hüttenwerker schon gut gefüllt. Unter großem Jubel seiner zahlreichen Anhänger und spontaner Zaungäste startete der Ausnahmekünstler in einen schwungvollen Abend.

Jung und Alt werden vom Ausnahmesänger nicht enttäuscht

Immer wieder wird Kaiser in diesen Stunden mit dem Publikum agieren, es in seine Show einbeziehen. Zwischen einzelnen Stücken gibt es kurze Pausen zum Verschnaufen. Bei den hochsommerlichen Temperaturen tut dies auch Not. Sowohl beim Hauptakteur des Abends als auch bei seinem Publikum. Letzteres ist übrigens durch alle Altersklassen in der Stahlstadt vertreten, wobei die weiblichen Fans leicht in der Überzahl scheinen.

Der Auftritt selbst ist äußerst solide, der Maestro liefert. Wilde Tanzeinlagen kommen bei Konzerten des Roland Kaisers sowieso nur äußerst sporadisch vor. Und wenn, dann nicht von ihm. Dafür verkörpert der Sänger mit seinem ruhigen und sachlichen Auftreten viel Eleganz. Er punktet in Eisenhüttenstadt mit einem guten Orchester und einer abwechslungsreichen Bühnenbeleuchtung. Auch modisch kann ihm an diesen Abend niemand etwas vormachen. Die schon genannten Erholungspausen zwischen den Liedern nutzt der Sänger für Persönliches. Unter anderem berichtet er von seinen Träumen und der Anzahl produzierter Musikstücke. Stichtag heute sind es gut 500 Unikate.

Textsicherheit ist fast schon ein Muss

Die Lieder sind bei seinen Fans durchweg alle bekannt. Bemerkbar macht sich das bei der vorhandenen Textsicherheit fast aller Anwesenden. Oftmals genügt es schon, dass der mittlerweile 70-Jährige nur ein paar Töne eines Liedes ansummt oder ansingt. Den Rest übernimmt dann das recht stimmgewaltige Publikum. Zumindest für einen Augenblick. Dann übernimmt wieder der Stargast das Ruder. Beim Evergreen „Santa Maria“ bebte der Rasen im Stadion ein erstes Mal. Die nicht so ganz schlageraffinen Besucher der Veranstaltung werden trotzdem mitgerissen. Denn einige Ohrwürmer laufen auch auf den einheimischen Radiosendern hoch und runter.

Regen kontra fröhliche Stimmung

Im letzten Drittel des Abends machte sich dann der Wettergott bemerkbar. Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer prasselte auf Tausende Menschen nieder. Der guten Stimmung tut das keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Der Regen wird als willkommene Abwechslung nach der Hitze der vergangenen Tage begrüßt. Mit Inbrunst wird gegen das schlechte Wetter angesungen. Und die gut vorbereiteten Konzertbesucher legten kurzerhand ihren eingepackten Regenmantel an.

Gegen 22.20 Uhr, Zugaben inklusive, ist dieser kurzweilige Konzertabend dann doch beendet. Für manchen geht er zu schnell vorüber, fühlt man sich doch wie „Über den Wolken“ und genoss das erste Live-Konzert nach einigen Jahren harter Entbehrungen.