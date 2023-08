Es ist der magische Moment in allen Roland Kaiser-Shows: Ein Mann in Anzug taucht plötzlich auf der Bühne neben dem Kaiser auf, singt ein Duett mit ihm und bringt die Massen zum Jubeln. Wer bitte ist dieser freundliche Typ mit der Riesenstimme? Er heißt William Michael („Billy“) King und ist der aktuell begehrteste Background-Sänger Deutschlands.

Ausschweifende Aftershow-Partys, Interviews und Starallüren? Nichts für Billy King (57)! Der Background-Sänger und Duett-Partner von Roland Kaiser („To All the Girls I've Loved Before“) gibt sich bescheiden. Eher ungewöhnlich für die deutsche Musikbranche, in welcher der gebürtige New Yorker seit Jahrzehnten erfolgreich mitmischt. Ob Helene Fischer, Unheilig, Heino, Santiano, Marius Müller-Westernhagen, Dieter Bohlen oder Howard Carpendale: Billy King kennt sie alle, hat für sie gesungen, Gesangsstimmen arrangiert, Hits mitproduziert.

Der große Unbekannte: Billy King singt als Backgroundsänger für Helene Fischer, Unheilig, Heino, Santiano, Marius Müller-Westernhagen, Dieter Bohlen oder Howard Carpendale. Und natürlich für Roland Kaiser.

So stammen beispielsweise die Chorstimmen von „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ von Billy King. In der Branche ist der Musiker mit den markanten Gesichtszügen ein ganz Großer. Als Nicht-Insider allerdings muss man erst etwas suchen, um überhaupt Informationen über Billy King zu finden. Der Grund: Produzenten, Studiomusiker tauchen eher im Kleingedruckten auf. Und Backgroundsänger, die bei großen Acts mitsingen, werden namentlich so gut wie nie erwähnt. Roland Kaiser hält das anders: Er stellt seine Bühnenmusiker während der Show mit Namen vor. Billy King hat unter Roland-Kaiser-Fans längst Kultstatus erreicht.

Von New York nach Worpswede

Das müssen Sie über William Michael King wissen: Der Sänger wurde am 14. Dezember 1965 in Manhattan (New York, New York) als Sohn einer Deutschen und eines Mannes von Samoa (Inselstaat im Südpazifik) geboren. Nach der Trennung seiner Eltern zog er mit seiner deutschen Mutter 1971 nach Worpswede, in Lilienthal machte er sein Abitur und nach einem weiteren Umzug nach Bremen begann der junge Billy mit Gesang (er beherrscht perfekt Gitarre und Bass, spielt auch Klavier) in Top 40-Bands Geld zu verdienen. Ab 1989 fing der Künstler als Studiosänger für Werbung in Hamburg an.

Fahrt nahm Kings Karriere auf, als er 1996 den heute legendären Part “Ya-ya-ya coco jamboo, ya-ya yeah“ für die Band Mr. President mit einsang. Billy King richtete sich ein eigenes Produktions-Studio in Hamburg-Harvestehude ein und empfing dort fortan Kunden wie z.B. Dieter Bohlen oder DJ Ötzi.

Fun Fact: Billy King kann keine Noten lesen. „Lennon und McCartney konnten das aber auch nicht“, erzählt der Künstler. „Ich habe das aber gut ausgleichen können. Mit einem ausgeprägten musikalischen Gehör und einer schnellen Auffassungsgabe.“ Und natürlich mit dieser souligen Stimme. Der Stimmumfang des Sängers umfasst dreieinhalb Oktaven.

Obwohl der Hamburger („Ich bin ein Workaholic“) 24/7 arbeiten könnte, legt der Sänger Wert auf ein harmonisches Familienleben, versucht, sich so viel Zeit wie möglich für seine Frau und seine zwei erwachsenen Töchter freizuschaufeln. In Hamburg und Umgebung kann man Billy King als Sänger und Gitarrist in der Beatles Cover Band „The Silver Spoons“ live erleben.

26. und 27. August 2023 lädt Roland Kaiser zum Doppelkonzert in die Alles Wichtige zu den beiden Konzerten in Berlin gibt es hier: Amlädt Roland Kaiser zum Doppelkonzert in die Waldbühne in Berlin

Ein Duett zwischen Kaiser und King soll es auch wieder geben: Es wird der Marius Müller-Westernhagen-Song „Lass‘ uns leben!“