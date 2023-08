Wladimir Kaminer erzählt in seinem neuen Buch "Frühstück am Rande der Apokalypse", das am 23. August erscheint, von tragikomischen Versuchen der Menschen, ihren Alltag im Schatten eines Krieges zu leben. Mit seiner künstlerischen Arbeit möchte der Wahlberliner und Putin-Kritiker dazu beitragen,...