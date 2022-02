Auf dem Meeresgrund der Ostsee liegt die riesige Fähre Estonia. Und mit ihr unfassbar viele Tote. Trotz stürmischer See mit einer Windstärke von 20 Metern pro Sekunde lief die Estonia am 28. September 1994 ein letztes Mal aus. Die Anweisung von der Reederei an den Kapitän: den Zeitplan unter...