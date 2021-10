Jürgen Walter, 2019 ist Ihre CD „50 Jahre Bühne / Ein bisschen Vergangenheit“ erschienen. Gehen wir doch zusammen in die Vergangenheit: Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich bin 1943 in Fraureuth in Thüringen, Landkreis Greiz, geboren. Und alles begann im Kinderchor in der Kirche. Nach der Sch...